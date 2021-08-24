Военнослужащие США могут уничтожить часть своей техники и вооружений перед тем, как покинут аэропорт афганской столицы.

Как передает ТАСС, об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Его спросили, будут ли ВС США уничтожать технику и вооружения, которую не смогут забрать с собой после завершения операции по эвакуации и вывода войск. «Короткий ответ — да. <…> [Процесс уничтожения] будет осуществляться таким же образом, как мы сделали бы это в любом другом месте [в рамках вывода контингента]», — отметил Кирби.