Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман считает, что у России появились некоторые «признаки готовности к серьезным переговорам» с Украиной, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Fox News.

«Мы видим некоторые признаки готовности к реальным, серьезным переговорам», — сказала она.

Шерман выразила мнение, что этому поспособствовало давление Запада на Москву. Также она призвала помогать украинцам всеми возможными способами.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что позиции России и Украины по некоторым вопросам сблизились в ходе переговоров.