Спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил, что Штаты намерены сфокусировать внимание на поставках вооружений и проходящих в стране протестах, а не на переговорах по восстановлению ядерной сделки, которые, как полагают в Вашингтоне, зашли в тупик. Об этом сообщает Bloomberg.

«Иран не заинтересован в данной сделке, и оттого мы сосредоточили внимание на других вопросах. Прямо сейчас мы в состоянии переломить ситуацию, предпринимая попытки сдержать и сорвать поставки оружия в Россию и стремясь поддержать чаяния иранского народа (проходящие в стране протесты)», — заявил Малли.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне задаются вопросом о целесообразности продолжения работы в части восстановления сделки по иранскому атому, учитывая, что сам Тегеран не питает к этому заинтересованности.