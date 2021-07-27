Власти США обеспокоены ситуацией в Тунисе, однако пока не пришли к окончательному заключению относительно того, считают ли они последние события в североафриканской стране государственным переворотом. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Во-первых, мы обеспокоены развитием событий в Тунисе. Мы поддерживаем контакты с тунисскими лидерами, чтобы узнать больше о ситуации, призвать к спокойствию и поддержать усилия Туниса в плане продвижения вперед в соответствии с демократическими принципами», — сказала она, отвечая на вопрос, расценивает ли вашингтонская администрация происходящее в арабской республике как госпереворот.

«Там было много событий, даже в последние 24 часа. Определение «переворот» — это юридическое определение, и мы будем ждать, пока Госдепартамент проведет юридический анализ, прежде чем давать определение, так что заключения на этом направлении нет», — добавила Псаки. (ТАСС)