Руководитель Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты отправят в Словакию один зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По моему указанию и по приглашению Словакии европейское командование США передислоцирует один зенитный ракетный комплекс Patriot, управляемый американскими военными, в республику», — заявил Остин.

По его словам, прибытие комплекса и обслуживающей его команды ожидается «в ближайшие дни».

«Длительность их размещения пока не установлена, мы продолжаем консультации с правительством Словакии о более постоянном решении в области ПВО», — подчеркнул глава Пентагона.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что республика на следующей неделе получит от США четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot взамен переданного Украине С-300.

Накануне Словакия передала Украине зенитный ракетный комплекс С-300.

Отмечается, что комплекс ПВО уже находится на Украине. Он был передислоцирован туда в строжайшей секретности в течение последних двух дней.