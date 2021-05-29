Минэнерго США отчиталось о втором за последние полгода случае импорта иранской нефти, до этого с 1991 года подобные поставки не велись. Такая статистика содержится в материалах Управления энергетической информации ведомства.

В марте объем импорта составил 1,03 миллиона баррелей. До этого стало известно о поставке в октябре прошлого года 1,11 миллиона баррелей. Оба случая связаны с перехватами танкеров.

Первый эпизод произошел после того, как в августе 2020 года американские суда захватили четыре танкера с иранской нефтью, следовавших в Венесуэлу. В октябре же правительство продало топливо за 40 миллионов долларов. Деньги были направлены на удовлетворение исков, которые граждане США подали к Ирану. В Тегеране факт перехвата назвали пиратством.

В феврале текущего года Минюст США запросил суд об аресте груза нефти из Ирана объемом два миллиона баррелей, который перехватили в Оманском заливе. В Вашингтоне объясняют свое право на иранскую нефть тем, что конечным бенефициаром экспорта считается Корпус стражей Исламской революции, признанный в США террористической организацией.

Что касается поставок в США российской нефти и нефтепродуктов, то в марте они выросли в 1,8 раза по сравнению с февралем, до 22,94 миллиона баррелей. Это цифры позволили России подняться на второе место в американском импорте, между Канадой (139,87 миллиона баррелей) и Мексикой (17,62 миллиона баррелей).

Ранее сообщалось, что поставки нефти из России в Китай в апреле сократились на 15,3 процента — 6,3 миллиона тонн против 7,44 миллиона тонн. В первые четыре месяца 2021 года КНР снизила закупки российской нефти на 2,14 процента в годовом выражении (lenta.ru)