Власти США не смогли добиться от Китая налаживания переговоров по вопросу контроля над вооружениями, заявила заместитель руководителя Госдепа Бонни Дженкинс. По ее словам, Пекин даже не отреагировал на попытки Вашингтона выйти на обсуждение снижения рисков в военной сфере.

«Переговоры, которые мы хотим [наладить], когда мы [обсуждаем], и я даже не буду произносить слова «контроль над вооружениями», просто сокращение риска, <…> — это до настоящего времени не было успешным», — цитирует слова Дженкинс ТАСС.

Как указала представитель Госдепа, данные вопросы имеют фундаментальное значение, но китайская сторона проигнорировала действия США по этому треку. Более того, Дженкинс добавила, что Пекин не стал вести переговоры и с партнерами в Вашингтоне, через которых американская сторона также пробовала вывести КНР на диалог.

«Мы не можем втянуть Китай даже в двусторонний [формат]. Не думаю, что они очень заинтересованы в том, чтобы вести те переговоры, которые мы хотим с ними организовать, в трехстороннем [формате]. И они очень ясно нам это дали понять», — подчеркнула представитель Госдепа.