США обнародовали доказательства присутствия ВКС РФ в Ливии — ФОТО

Россия разместила на авиабазе «Аль-Джуфра» в Ливии мобильные радиолокационные станции П-18 «Терек». С этой же авиабазы взлетают самолеты ВКС России.

Как передает агенство Анадолу, об этом сообщило Африканское командование вооружённых сил США (AFRICOM), где в качестве доказательств военного присутствия России в Ливии представили спутниковые снимки.

Ранее AFRICOM предоставила доказательства того, что Россия перебросила на территорию Ливии самолеты МиГ-29 и Су-27.

На одном из снимков видно, что на авиабазе Аль-Джуфра размещены станции П-18 «Терек», в классификации НАТО — Spoon Rest.

Американские военные отметили, что Россия размещает П-18 «Терек» в основном странах, где проводит военные операции.

На втором снимке видно, как российские истребители взлетают с территории ливийской базы.

AFRICOM также сообщило, что зафиксированы полеты российских МиГ-29 и в небе над сирийским городом Сирт.

«Наличие российских истребителей в Ливии может изменить ситуацию на поле боя и увеличит риски в отношении мирного населения», — говорится в сообщении.

В AFRICOM отметили, что Россия является главным поставщиком оружия на Африканском континенте, и в этой связи Москве выгодно дестабилизировать ситуацию в регионе.

Россия руками наемников из таких организаций, как ЧВК «Вагнер», присутствует в 16 странах Африки, говорится в сообщении.