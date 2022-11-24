Авиаудары, которые Турция осуществляет на севере Сирии в рамках операции «Коготь-меч», представляют угрозу безопасности военнослужащих США, говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера, на которое ссылается ТАСС.

Он отметил, что обострение ситуации ставит под удар многолетний прогресс в борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство».

В Пентагоне выразили глубокую обеспокоенность обострением ситуации в северной части Сирии, Ираке и Турции.

«Эта эскалация ставит под угрозу многолетний прогресс международной коалиции по борьбе с ИГ в деле ослабления и разгрома ИГ», — отметил генерал.

По его словам, недавние авиаудары в Сирии напрямую угрожают безопасности работающих там американских военнослужащих, которые во взаимодействии с местными партнерами стремятся к разгрому ИГ и содержат под стражей более десяти тысяч боевиков этой террористической группировки.