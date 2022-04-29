Посол США в России Джон Салливан в интервью CNN назвал «ядерным шантажом» заявление министра иностранных дел России Сергея Лавров об угрозе атомной войны, сообщает РИА «Новости».

«Мы не играем в политику ядерного балансирования на грани. Мы довели это до сведения русских. Мы слышали их риторику, мы готовы к сдерживанию ядерной агрессии против Соединенных Штатов так же, как это было в течение десятилетий, начиная еще со времен Советского Союза», — сказал он.

По словам Салливана, США «не уступят ядерному шантажу». Посол США также напомнил, что в целях снижения напряженности Пентагон сначала отложил, а затем и вовсе полностью отменил плановые испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Салливан обвинил власти России в «безответственной эскалации» риторики и подчеркнул, что США не намерены ввязываться в полемику и воздержаться от каких-либо действий в атомной сфере, которые можно было бы считать провокационными.