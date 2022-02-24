Соединенные Штаты направят в Германию порядка 7 тыс. военнослужащих на фоне событий в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Минобороны США.

По словам представителя Пентагона, войска, ранее приведенные в состояние боевой готовности, будут направлены в ФРГ в ближайшие дни.

В своем обращении президент США Джо Байден при этом подчеркнул, что американские военные «не будут вовлечены в конфликт с Россией в Украине».

«Наши силы направляются в Европу не воевать в Украине, а защищать союзников НАТО и поддержать наших союзников на восточном фланге», — пояснил американский лидер.