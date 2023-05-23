Соединенные Штаты рассматривают вариант строительства малых модульных ядерных реакторов в Армении и других государствах Евразии, добиваясь укрепления их энергетической независимости от России и Китая.

Как передает ТАСС, об этом сообщила координатор программ помощи американского правительства Европе и Евразии Мария Лонги.

«И в ряде стран, включая Армению, мы оцениваем осуществимость [создания] малых модульных ядерных реакторов, строящихся с использованием американской технологии и способных привести к большей энергетической независимости и от России, и от КНР», — заявила она на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Деталей Лонги, работающая в структуре Госдепартамента, не привела.