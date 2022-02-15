Администрация Байдена, возможно, станет гарантом госдолга Украины на сумму до миллиарда долларов в рамках финансовой помощи Киеву в условиях нестабильной обстановки на украинско-российской границе. Об этом, по информации Голоса Америки, сообщил лидерам Конгресса советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам Салливана, цель этого шага – успокоить фондовые рынки и крупных инвесторов, которые опасаются начала военных действий между Украиной и Россией и того, что официальный Киев не сможет в условиях войны соблюдать свои долговые обязательства.

Согласно плану Белого дома, поручительство Соединенных Штатов, которые будут гарантом того, что украинское правительство сможет погасить свои крупные долги, должно успокоить рынки и способствовать стабильности украинской экономики.