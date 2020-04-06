США хотят призвать к проведению встречи министров энергетики G20

США намерены призвать Саудовскую Аравию как председательствующую в G20 провести встречу министров энергетики, сообщил глава минэнерго США Дэн Бруйетт в эфире Fox Business.
«США собираются предложить Саудовской Аравии как председателю в G20 к концу недели созвать встречу министров энергетики, и я думаю, что она состоится», — приводит агентство Блумберг слова министра в эфире телеканала.
В выходные агентство сообщало, что чиновники, занимающиеся вопросами нефти, призывают к проведению встречи министров энергетики государств-членов «большой двадцатки» в пятницу, 10 апреля, в том числе в целях привлечения США к переговорам по нефти.