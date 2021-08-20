Госдепартамент готовит ряд запасных вариантов на случай, если США не получится восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли в интервью газете Politico, передает ТАСС.

Как отмечает издание, Мэлли заявил, что его команда «готовит некоторые запасные варианты» на случай, если Соединенные Штаты и Иран не смогут договориться об условиях восстановления СВПД в ближайшие месяцы. Один из них заключается в том, что Вашингтон и Тегеран согласятся на абсолютно другую сделку с параметрами, отличными от нынешнего соглашения, пишет Politico. Второй вариант — это набор карательных мер реагирования в координации с европейскими союзниками. При этом спецпосланник не уточнил изданию, что это могут быть за меры.

По словам дипломата, возвращение США в СВПД — «это просто один большой знак вопроса», потому что этот процесс Вашингтон «не может полностью контролировать» в связи с отсутствием взаимодействия со стороны Тегерана. Мэлли отказался указать процентную вероятность возвращения США к обязательствам по СВПД. «Я бы не очень помог вам, если бы назвал проценты, — настаивал он. — Мы готовы возобновить переговоры, чего мы бы не сделали, если бы не считали [сделку] возможной».