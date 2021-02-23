США готовят новые санкции против РФ из-за Навального и кибератак

Администрация президента США Джо Байдена готовит санкции и ряд других мер против России в связи с приписываемой ей масштабной кибератакой на компьютерные сети американских властей и компаний, а также ситуацией вокруг Алексея Навального, узнала газета Washington Post, сообщает ТАСС.

По данным газеты, которая ссылается на свои источники, целью новых мер станет «отправка более широкого сигнала», согласно которому РФ якобы «на протяжении многих лет» использовала инструменты в киберпространстве для выполнения действий, враждебных интересам США и их союзников.

Кроме того, по данным издания, это может стать только частью мер, «направленных на привлечение Москвы к ответственности» за такие действия, как «использование запрещенного химического оружия против» Навального.

На прошлой неделе Белый дом обвинил россиян в хакерской атаке с помощью софта компании SolarWinds на девять американских федеральных ведомств и более чем 100 предприятий частного сектора.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что американская сторона в вопросе реагирования на приписываемые России кибератаки готова применить не только механизм санкций, но целый «набор инструментов».