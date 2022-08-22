Армия США готова заключить контракт на поставку дальнобойных и мощных дронов-камикадзе Switchblade 600 для Украины.

Об этом сообщает Defense News.

До этого Украина получила несколько единиц Switchblade 300 меньшего радиуса действия и Phoenix Ghost. В связи с приближающимся контрнаступлением на юге Украины именно дальнобойные Switchblade 600 могут сыграть значительную роль в нанесении ударов по российским войскам и технике.

«Эта способность Switchblade может быть полезной, поскольку украинцы готовят наступление на Херсон и Крым, потому что они могут быть запущены за пределы досягаемости российских систем и нанести урон российской инфраструктуре», — объяснил эксперт Центра военно-морского флота США Сэмюэл Бендетт.

Switchblade 600 способны атаковать цели на расстоянии 40 километров и находиться в воздухе около 40 минут. Пока неизвестно, когда они поступят в Украину. (УНИАН)