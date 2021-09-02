США допускают сотрудничество с талибами для борьбы с ИГ.

Как передает РИА Новости, об этом заявил на брифинге в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

«Это возможно», — сказал военный, отвечая на вопрос о том, допускают ли в Пентагоне координацию с талибами в будущем для борьбы с ИГ.

«Мы не знаем, каково будущее «Талибана», но из собственного опыта я могу сказать, что это безжалостная группировка в прошлом, и изменятся ли они — предстоит увидеть. Что касается нашего взаимодействия с ними <…>, на войне с тем, чтобы снизить риск для военных и всей миссии, ты делаешь то, что ты должен делать, а не то, что ты бы хотел делать», — сказал Милли.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, США взаимодействовали с «Талибаном»* «по очень узкому» спектру вопросов в ходе миссии по эвакуации. «Я бы сказал, что я очень горд тем, что сделали наши военные на данный момент, но предсказать, что будет касательно «Талибана» в будущем, сложно сейчас», — сказал глава оборонного ведомства США. Он подчеркнул, что сейчас нельзя пытаться «предсказать» развитие ситуации и возможность для взаимодействия США с талибами, но подчеркнул, что Пентагон будет концентрировать свое внимание на борьбе с террористами ИГ.