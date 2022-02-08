США через неделю отправят в ОАЭ эскадрилью истребителей F-22 с целью защиты воздушных рубежей страны от атак беспилотников, запускаемых из Йемена повстанцами из проиранского движения «Ансаруллах» (хуситы).

Об этом информагентству WAM (головной офис в ОАЭ) сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), генерал Кеннет Маккензи.

По его словам, Абу-Даби получат одни из лучших в мире боевых самолетов «для обеспечения господства в воздухе».

Маккензи напомнил, что США ранее отправили к берегам Эмиратов ракетный эсминец (USS Cole), у которого есть возможности защиты от баллистических ракет. Эсминец будет патрулировать воды ОАЭ, тесно координируя свои действия с Абу-Даби, заверил генерал.

Глава CENTCOM отметил при этом, ОАЭ обладают одной из самых профессиональных армий в регионе. «Хотя атаки на ОАЭ очень беспокоят США, ОАЭ — очень безопасное место»,- сказал Маккензи.

Неделю назад в Пентагоне сообщили о намерении отравить в ОАЭ военную помощь в рамках тесного сотрудничества между Вашингтоном и Абу-Даби, а также для защиты от атак хуситов. (Анадолу)