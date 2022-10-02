Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину вне зависимости от дальнейшего развития конфликта. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью телекомпании CNN, которое было показано в воскресенье.

Глава Пентагона отказался строить какие-либо прогнозы относительно того, как будет развиваться ситуация вокруг Украины. При этом он заявил, что США наблюдают «некоторую смену динамики на поле боя». «Вне зависимости от того, как это будет развиваться, мы продолжим оказывать Украине поддержку в сфере безопасности так долго, как это будет требоваться», — подчеркнул Остин. (ТАСС)

