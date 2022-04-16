Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и грузинские депутаты посетили Бучу и Ирпень, чтобы увидеть последствия зверств российской армии.
Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады, пишет «Европейская правда».
Папуашвили отметил, что все увиденное доказывает акт российской агрессии против Украины и напоминает о событиях в Грузии.
Спикер добавил, что эти зверства должны быть наказаны должным образом не только военным путем, но и юридически. Поэтому Грузия стала одной из стран, которые подали обращение в Международный уголовный суд по расследованию преступлений России в Украине.
В составе делегации кроме Папуашвили — вице-спикеры Давид Сергиенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, глава комитета по диаспоре Бека Одишария, представители партий «Лело», «Гирчи», «Республиканской партии» и «За Грузию».
Самая большая оппозиционная сила «Единое национальное движение» не представлена в делегации из-за конфликта между ЕНР и правящей «Грузинской мечтой», но отправила отдельную делегацию.
Напомним, после российского вторжения отношения Украины и Грузии резко обострились из-за нежелания осуждать действия РФ.
Дополнительно отношения между странами обострили новый конфликтиз-за возможного транзита по территории Грузии для армии РФ (eurointegration.com.ua).