Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и грузинские депутаты посетили Бучу и Ирпень, чтобы увидеть последствия зверств российской армии.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады, пишет «Европейская правда».

Папуашвили отметил, что все увиденное доказывает акт российской агрессии против Украины и напоминает о событиях в Грузии.

«Мы должны видеть все и посетить Бучу, где стали свидетелями того, как в 21 веке осуществляется агрессия, которая не имеет границ и которая бесчеловечна. Это напомнило те картины, которые мы могли наблюдать в 2008 году в Грузии, в Цхинвальском регионе и во время событий в Абхазии. И потому грузинский народ, как никто, понимает то, что чувствуют украинский народ и парламент сейчас во время вашего противостояния этой агрессии», — сказал он.

Спикер добавил, что эти зверства должны быть наказаны должным образом не только военным путем, но и юридически. Поэтому Грузия стала одной из стран, которые подали обращение в Международный уголовный суд по расследованию преступлений России в Украине.

В составе делегации кроме Папуашвили — вице-спикеры Давид Сергиенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, глава комитета по диаспоре Бека Одишария, представители партий «Лело», «Гирчи», «Республиканской партии» и «За Грузию».

Самая большая оппозиционная сила «Единое национальное движение» не представлена ​​в делегации из-за конфликта между ЕНР и правящей «Грузинской мечтой», но отправила отдельную делегацию.

Напомним, после российского вторжения отношения Украины и Грузии резко обострились из-за нежелания осуждать действия РФ.

Дополнительно отношения между странами обострили новый конфликтиз-за возможного транзита по территории Грузии для армии РФ (eurointegration.com.ua).