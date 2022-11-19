Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела очередную успешную операцию по нейтрализации членов террористических структур.

По данным источников в структурах безопасности в Анкаре, сотрудники MİT совместно с сотрудниками местных сил безопасности задержали на севере Сирии 11 террористов организации ДЕАШ.

Боевики схвачены в зоне антитеррористической операции «Щит Евфрата». При них выявлено большое количество взрывчатки и боеприпасов.

На первом допросе, боевики сознались, что оказывали логистическую поддержку и поставляли оружие для организации нападений на тюрьму «Гувейран» в районе Хасеке на северо-востоке Сирии.

Тюрьма «Гувейран» расположена в зоне, подконтрольной боевикам другой террористической организации YPG. (Агентство Анадолу)