В результате очередной успешной операции Национальной разведывательной организации Турции (MİT) на севере Сирии три схвачены особо опасных террориста РКК, сообщает Агентство Анадолу.

Источники в службах безопасности Турции сообщили, что три боевика РКК — Озан Тунч, Мехмет Кайкир и Ферхад Эдемен, планировали переправиться в приграничную с Сирией турецкую провинцию Хатай с целью осуществления терактов.

Для этого они прибыли в районы Сирии, очищенные от террористов рамках операции «Щит Евфрата», но были своевременно схвачены на въезде в город Африн.