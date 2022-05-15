После разгрома двух российских батальонных тактических групп (БТГ) у Белогоровки в Луганской области (https://zerkalo.az/turtsiya-speshit-zapolnit-politicheskij-vakuum-na-blizhnem-vostoke-i-tsentralnoj-azii/) в московских пабликах началось нытье и поиск виновных.

У одного из главных YouTube-пропагандистов Кремля Юрия Подоляки случилась буквально истерика. «Я долго молчал, долго пытался достучаться до разных кабинетов, людей… Но последней каплей, которая переполнила чашу моего терпения, стали события в районе Белогоровки. Из-за глупости российского командования была сожжена как минимум одна батальонно-тактическая группа. Как минимум одна. Возможно две». Он подтвердил информацию украинской стороны о разгроме как минимум 73 единиц военной техники вооруженных сил России.

Telegram-канал «Шпион, которому никто не пишет», поддерживающий российское вторжение в Украину, также возмущается произошедшим. По его мнению, «Главной причиной потерь было отсутствие здравого управления, говоря проще и откровеннее — недееспособность командования операцией… Результатом неумелого руководства, слабой подготовки войск становятся тяжелые потери. И это не только масса техники, которая стоит сотни миллионов рублей, но главное — жизни. Жизни наших солдат!».

Далее следует очень интересный вывод. «Наше общество не знает и трети того, что происходит на фронте. И пора осторожно, но непрерывно выводить людей из виртуальной комы «вечных побед».

Похоже, что в Москве всерьез задумались о возможности какого-то выхода из затеянной войны. Такие сигналы все чаще стали поступать в столицы ведущих западных государств. Некоторое время назад на них даже отреагировал президент Джо Байден. При этом он отметил, что не видит возможности для Путина выйти с сохранением лица.

Последнее обстоятельство становится главным посылом российской дипломатии. По мере дальнейшего увеличения поступления западной военной помощи все более реальные очертания приобретают контуры приближающегося масштабного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сказал министр обороны Алексей Резников в Facebook, Украина создает армию в 1 миллион человек. Для этого появились все возможности с учетом поставок западного оружия. На 24 февраля ВСУ насчитывали 200 тыс. человек.

В противоположность этому директор российских исследований Center for Naval Analyses (CNA) — Центра военно-морского анализа в Арлингтоне (США) Майкл Кофман писал в Twitter, что Россия пока не может справиться с пополнением основательно потрепанных соединений и не хочет предпринимать формальные меры, которые бы позволили решить эту проблему. «В настоящее время круг возможностей для России сужается. Чем больше они будут тянуть, тем больше будет страдать их способность поддерживать войну и тем хуже для них будут последующие варианты развития событий». Речь может идти как об объявлении войны Украине, мобилизации резервистов или отправки призывников на линию фронта. Кремль не хочет предпринимать такие меры из-за негативных социальных и политических последствий.

В Москве считают, что западные лидеры могут заставить Киев пойти на некоторые уступки, в первую очередь территориальные, чтобы дать возможность Путину выйти из глухого тупика с сохранением лица.

Похоже, что об этом говорили канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон на своей встрече в Париже. Вскоре германский лидер провел телефонный разговор с Путиным.

В своем Twitter он описал его. «Три вещи из сегодняшнего длинного телефонного разговора с Путиным: в Украине должно быть прекращение огня как можно скорее. Утверждение, что там правят нацисты, неверно. Я также указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию».

В свою очередь на сайте Кремля сообщается, что Путин изложил своему собеседнику «логику и основные задачи специальной военной операции по защите народных республик Донбасса»… Он также посетовал на то, что российско-украинские переговоры «по сути заблокированы Киевом».

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью итальянскому первому каналу общественной телерадиовещательной корпорации Rai 1. Оно вышло в программе Porta a porta (От двери до двери). Отметим в нем два весьма примечательных высказывания.

Во-первых, «Мы никогда не признаем Крым частью РФ. Мы готовы говорить с РФ, что не ко времени решение по Крыму».

Во-вторых, Зеленский рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Киеву «пойти на уступки в отношении суверенитета» для того, чтобы помочь президенту России Владимиру Путину «сохранить лицо».

«Мы не должны искать выход для России, и господин Макрон зря это делает. У него есть прекрасный опыт, что пока Россия сама не захочет, пока она не посчитает это необходимым, она не будет ничего искать, никакого выхода. Он хотел получить определенные результаты в посредничестве, он их не нашел, и не с нашей стороны, а со стороны России… А мне предлагал некоторые вещи, связанные с уступками по поводу нашего суверенитета для того, чтобы сохранить лицо президенту Путину. Мне кажется, это не слишком корректно со стороны лидеров. Мы не готовы сохранять что-то кому-то и терять за это свои территории». Что конкретно предлагал Макрон и когда именно он делал это предложение, Зеленский не уточнил.

Отвечая на вопрос, какого мира хочет Украина, Зеленский ответил, что это должно быть уважение со стороны России к суверенитету и территориальной целостности Украины, традициям и народу, языку и людям, обществу и независимости.

Возникает вопрос о причинах желания Берлина и Парижа помочь Путину сохранить лицо.

В результате очевидного стратегического поражения России в Европе складывается объединение, пока неформальное, но достаточно действенное государств на востоке континента. Уже сейчас в нем можно увидеть Польшу, Украину, страны Балтии, Словакию, Чехию, возможно Болгарию. Это объединение, в котором Киев и Варшава в той или иной мере будут преобладать, находит поддержку в первую очередь Лондона и Вашингтона.

Такое англосаксонское влияние на европейские дела вызывает некоторую тревогу в Берлине и особенно в Париже. Их ось долгое время доминировала в Европе, и теперь она получает серьезную оппозицию на востоке.

Для некоторого противодействия или балансирования ситуации ни Шольц, ни Макрон не хотят полного разгрома России. В ней они видят некоторое противодействие амбициям Лондона, который не скрывает своего желания снова выйти на первые роли. В частности, поддержкой Киева, а дальше и других его близких союзников и партнеров.

Отсюда поиски и разговоры о сохранении лица Путина и недопустимости загонять Москву в угол.

Такая политика сталкивается с двумя проблемами.

Первая. Украина не хочет идти на уступки и не отказывается от категорического требования полного освобождения своих территорий. В том числе Крыма. Tertium non datur — третьего не дано. Если Германия и Франция будут оказывать давление, то ничего не добьются.

Вторая. Кремль пребывает в иллюзии, что сможет осуществить свои военные планы. По крайней мере, в отношении пока оккупированных территорий. И он требует, чтобы западные страны оказывали на Украину давление и заставили принять российские условия. Сделать это никто не может и поэтому процесс остановился.

Тем не менее, попытки дать возможность Путину спасти лицо будут продолжаться. Только украинский народ и ВСУ такого не позволят.