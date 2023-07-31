Машины, припаркованные, где придется, постоянные пробки, не отлаженная работа общественного транспорта – все это существенно усложняет жизнь жителям столицы. Уже давно пора что-то делать, и чтобы улучшить ситуацию на дорогах, власти решили заняться вопросом парковок. 25 июня Кабинет министров принял постановление «Об утверждении «Суммы платы за парковку транспортных средств». Это решение распространяется на парковочные места на государственных автомагистралях и вступает в силу через 30 дней с даты его опубликования. В городах и районах Азербайджана, за исключением Баку, Сумгайыта и Гянджи парковка будет бесплатной. Кроме того, не требуется оплата парковки транспортных средств во всех районах с 22:00 до 07:00 и по воскресеньям. Баку поделят на четыре парковочные зоны, стоимость парковки в которых от 30 гяпик до 1 маната за час. В центре дороже, чем на окраине. Оплата будет производиться в безналичной форме с помощью мобильного приложения, а помогать водителям, у которых с этим возникнут проблемы, будут соответствующие работники и волонтеры. Доходы от парковки будут направлены на содержание системы и развитие транспортной инфраструктуры.

Мнением о том, изменит ли это ситуацию на дорогах к лучшему, с # поделился председатель НПО «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов.

По его словам, то, что происходит в транспортной сфере столицы – большая социальная проблема.

«Наверно, процентов 80 всех автомобилей страны на сегодняшний день находится в Баку. Наша столица была рассчитана на небольшое количество транспорта в советское время. Машин было мало, площадь позволяла, потому тогда особо и не стоял вопрос о парковках. Сейчас в Баку по неофициальным данным проживает более 4 миллионов человек и находится где-то 900 тысяч машин. Дороги к такому количеству транспорта не подготовлены, а ответственные структуры не спешат решать этот вопрос», – подчеркнул он.

Вместо одноэтажных и двухэтажных домов строят высотки, и естественно, что плотность населения на 1 квадратный метр увеличилась. Сейчас машинам не проехать по узким улочкам. Автомобили паркуются с двух сторон дороги, паркинги не продуманы.

«Конечно, можно ругать водителей, паркующихся где попало, и сотрудников дорожной полиции, хотя те буквально утонули в таком количестве нарушений. Но никто не подумал при строительстве многоэтажек о том, что там нужны парковки. Вообще, транспортная сфера столицы развивается хаотично, непонятно развитию какого транспорта у нас отдается приоритет. Например, если отдавать предпочтение общественному транспорту, как, скажем, в Сингапуре, тогда это предусматривает дорогие машины, дорогое автострахование, стоянки. Граждан буквально вынуждают пользоваться общественным транспортом, но наряду с этим делается все для его хорошей работы. Система общественного транспорта там продумана до мелочей, ты можешь попасть на нем в любую точку. А, например, в таком городе США как Лос-Анджелес общественный транспорт не в приоритете. На некоторых маршрутах работает всего 2-3 автобуса, которые приходится порой очень долго ждать. Народ там предпочитает ездить на своих машинах, потому там больше внимания уделяется правильному регулированию автомобильных потоков, знакам на дорогах, системе парковок и т.д. У нас же сложилась непонятная ситуация. А ведь в зависимости от того, что в приоритете – общественный транспорт или автомобили, должна меняться политика администрации города и других ответственных структур», – заявил Мамедов.

В качестве примера он привел торговый центр Metropark, где хотя и есть высотная парковка, но ничего не делается для того, чтобы машины ставили не перед ним, а на парковку.

«Можно ведь заинтересовать водителей какими-то акциями, например, снижением цен и т.д. А сейчас там часто просто проехать невозможно. Кроме парковок в городе, нужны еще и перехватывающие парковки. Летом много народа проживает на дачах, а кто-то живет там круглый год, а в Баку ездят на работу. В центр также ежедневно приезжают из поселков Абшерона, Сумгайыта. Чтобы разгрузить дороги можно сделать бесплатные парковки на въезде в город, на Кероглу, чтобы люди могли оставить там свои машины, а дальше ехать на автобусах и метро. Как я сказал, наш город не приспособлен под то количество машин, которые сейчас колесят по столичным дорогам. Надо или глобально перестраивать город, что вряд ли реально, или нужно развивать общественный транспорт. Отмечу, что большое количество машин – это постоянные пробки, большой расход топлива, удар по экологии», – поделился он.

Изменит ли ситуацию проект, по которому в Баку будут четыре парковочные зоны? По его мнению, нет, это ничего не решает, ничего не говорится даже о строительстве новых парковок. Машины опять будут сосредоточены вдоль дорог.

«Не нужно жалеть средств на строительство парковок и делать их дорогими, ведь тогда водители будут стараться оставлять авто в неположенных местах. А вот то, что за парковку можно будет платить только безналично, это хорошо, будет большая прозрачность, хоть станет понятно, куда идут деньги», – резюмировал он.