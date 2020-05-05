SpaceX назначила новую дату запуска партии интернет-спутников

Американская компания SpaceX собирается вывести на орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, 18 мая, сообщил сайт Spaceflight Now.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с 60 спутниками Starlink планируется осуществить с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), несмотря на пандемию коронавируса в США.

Запуск уже дважды переносился.

По данным командования космодрома, в настоящее время там предпринимаются все необходимые меры предосторожности для того, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Отложено большинство запусков, за исключением компании SpaceX и военного ведомства.

Как сообщалось, 23 апреля SpaceX успешно вывела на орбиту очередные 60 интернет-спутников Starlink, доведя орбитальную группировку до 420 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. (interfax.ru)