Для устранения многолюдных очередей, возникших в связи с вакцинацией в городских поликлиниках Наримановского и Хатаинского районов, созданы дополнительные пункты вакцинации.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, с этой целью к процессу вакцинации привлечены детская поликлиника №8 Хатаинского района (адрес: улица Алиаги Шихлинского, 59) и детская поликлиника №7 Наримановского района (адрес: улица Фаига Юсифова, 37). Для вакцинации в указанных пунктах граждане должны занять онлайн-очередь на вакцинацию на сайте https://randevu.its.gov.az.