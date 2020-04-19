Союз без единства

Это удивительно, но человек, из-за поступков и высказываний которого не раз возникали версии о потенциальном распаде Европейского Союза, теперь вдруг сам заговорил о возможности дезинтеграции этого глобального объединения государств. Речь идет о президенте Франции. Потому что именно Эмманюэль Макрон тот самый политик, который долгое время препятствовал единству и расширению ЕС — осуждал восточных европейцев за отказ принимать беженцев в 2015-16 гг., недавно открыто выступал против приема балканских стран в члены Евросоюза, не говоря уже о таких перспективах для Турции и стран Восточного Партнерства.

Макрон, похоже, забывает, что не в последнюю очередь благодаря именно ему, ситуация с единством в ЕС дошла до нынешнего состояния непонятной зыбкости. И вместо того, чтобы раскаяться и признать хотя бы долю своей вины во всем этом, он решил выступить с неизвестно кому адресованными претензиями о том, как теперь все плохо в ЕС. Все это можно встретить в интервью, которое он дал на днях Financial Times.

Кстати, во многих своих суждениях там он абсолютно прав, непонятно только, что мешало ему выступать на эти темы раньше, а главное – практически действовать в этих направлениях.

Теперь же Макрон предупреждает о крахе ЕС как политического проекта, если блок не поддержит пострадавшие экономики, такие как Италия, и не поможет им оправиться от пандемии коронавируса.

В беседе с FT президент Франции сказал, что нет иного выбора, кроме создания фонда, который мог бы выпустить общие долговые обязательства с общей гарантией для финансирования государств-членов ЕС в соответствии с их потребностями, а не с размером их экономики. Это идея, против которой выступают Германия и Нидерланды.

По словам Макрона, ЕС столкнулся с моментом истины в принятии решения о том, является ли он чем-то большим, чем единый экономический рынок, и отсутствие солидарности во время пандемии, вероятно, спровоцирует популистский гнев в южной Европе. «Если мы не сможем сделать это сегодня, я говорю вам, что победят популисты — сегодня, завтра, послезавтра, в Италии, в Испании, возможно, во Франции и в других местах», — предсказывает он очевидные вещи.

«Я считаю ЕС политическим проектом. Если это политический проект, человеческий фактор является приоритетом, и в игру вступают понятия солидарности… экономика следует за этим, и давайте не будем забывать, что экономика — это моральная наука», — сказал президент Франции.

Теперь Франция предлагает создать совместный фонд из европейского бюджета в размере около 400 млрд евро в дополнение к чрезвычайной помощи, уже предлагаемой Европейским центральным банком и другими учреждениями ЕС для смягчения экономических последствий блокировок, связанных с коронавирусом.

FT напоминает, что Германия, Нидерланды и другие северные государства решительно сопротивляются разделению задолженности, утверждая, что это сделает их налогоплательщиков ответственными за заимствования других стран. И эти их резоны вообще-то не лишены оснований. Другой вопрос, что страны Европы, не нашедшие ресурсов справиться с нынешними вызовами, могли бы получить возможность взять эти деньги из общей кассы с условием более долгосрочной отдачи, а не безвозмездно, как, похоже, настаивает Макрон. И лидеры ЕС проведут видеоконференцию в следующий четверг, чтобы обсудить этот план и другие чрезвычайные инструменты.

На вопрос о том, не приведет ли неспособность договориться о создании такого фонда к риску спровоцировать крах еврозоны, Макрон ответил утвердительно: «Да, мы должны говорить ясно… к краху европейской идеи».

По его словам, «нельзя иметь единый рынок, где некоторых приносят в жертву».

Неожиданная мягкость от прежде жесткого политика. Интересно только, чем вызвана такая резкая смена позиции. Ведь согласно этому его интервью, «было бы исторической ошибкой снова говорить, что платить должны грешники».

«Мы должны забыть прошлое, начать заново и смотреть в будущее», — сказал Макрон. Любопытное прозрение.

Конечно, абсолютно понятно, что для укрепления своего единства и способности противостоять самым разным кризисам, все политические элиты ЕС обязаны выработать подробные общие правила — раз и навсегда. В этом ключе выдержаны ответы Макрона в интервью FT, и об этом же последние лет десять твердят все сторонники именно политического укрепления Союза. Было бы чудесно, если б после этого интервью оказалось, что президент одной из определяющих держав ЕС твердо встал на такую позицию. Хотя бы потому что само существование крепкого и благополучного ЕС является ориентиром для многих других народов мира, мечтающих жить в условиях европейской демократии.