Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что у российской армии на данный момент практически иссякли оперативные резервы. Украине же для перехода в наступление необходимо много тяжелого вооружения.

Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире 24 канала.

«Сейчас мы остановили противника. Вот это наступление, которое они сейчас предпринимают, это последние солдаты России, последние оперативные резервы, которые могут проводить наступление. Оперативного значения. Дальше все – позиционная борьба, тактика», – отметил он.

При этом Арестович рассказал, что нужно Украине для перехода в наступление.

«Возникает вопрос: можем ли мы перейти в наступление, чтоб освобождать наши города? Чтоб не было Херсонского «референдума» или окончательного взятия Мариуполя со стороны противника, и так далее. Но для этого нужно не просто тяжелое оружие, а очень много тяжелого оружия, потому что наступление – это намного более сложный способ боевых действий, чем оборона». (unian.net)