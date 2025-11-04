В Баку состоялись успешные переговоры между дипломатами Франции и Азербайджана.

Как сообщает AПA, об этом посол Франции в Азербайджане Софи Лагут написала в соцсети X.

Посол сообщила, что переговоры стали продолжением недавних встреч между президентами Азербайджана и Франции.

Она отметила, что в Азербайджан с визитом прибыли дипломатический советник президента Франции по европейским делам Бертран Бухвальтер и директор департамента по делам Европы МИД Франции Брис Рокфей.

«Дипломатический советник президента Франции по европейским делам Бертран Бухвальтер и директор департамента по делам Европы Министерства иностранных дел Франции Брис Рокфей прибыли в Баку, чтобы обсудить азербайджано-французские отношения и региональные вопросы с помощником Президента Азербайджанской Республики — заведующим отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым и специальным представителем Президента по особым поручениям Эльчином Амирбековым», — добавила посол.