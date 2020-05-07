Совбезу ООН представлен доклад проясняющий роль ЧВК Вагнера в Ливии

От 800 до 1200 наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера могут поддерживать наступление командующего «Ливийской национальной армией» Халифы Хафтара в Ливии. Об этом в четверг, 7 мая, сообщило агентство AP со сслыкой на доклад независимых наблюдателей, представленный Комитету по санкциям Совета безопасности ООН в отношении Ливии.

Этот надзорный орган был учрежден 26 февраля 2011 года в целях контроля за оружейным эмбарго, замораживанием активов и запретом на поездки в эту страну. Мандат был расширен в 2014 году и коснулся борьбы с попытками незаконного экспорта нефти из Ливии.

«Группа специалистов выявила присутствие боевиков из ЧВК Вагнера в Ливии с октября 2018 года», — приводит выдержки из неопубликованного доклада агентство AFP. ЧВК «Вагнера оказывает техническую поддержку по ремонту военной техники, участвует в боевых операциях и в операциях влияния», утверждается далее в отчете. Боевики также участвуют в выполнении «более специализированных военных задач, таких как функции передового артиллерийского наблюдателя и передового поста наведения авиации», а также задействованы в снайперских миссиях, уверены составители доклада.

Наблюдателям не удалось проверить численность группы Вагнера в Ливии, свои выводы они сделали «на основе сообщений из открытых источников и ограниченных наблюдений». Эксперты также пришли к выводу о возможной напряженности во взаимоотношениях между вагнеровцами и командованием Хафтара. Доклад был представлен Совбезу ООН 24 апреля. (DW)