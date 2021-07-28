Сегодня начался судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего директора Yeni Klinika Парвиза Аббасова, сотрудников клиники Галиба Наджафова, Вюсали Алиевой, Аваза Гусейнова и Самира Мирзоева.

Как сообщает АПА, на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством Афгана Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Адвокат П.Аббасова обратился с ходатайством об отмене меры пресечения в виде ареста и замены ее на домашний арест.

Другой адвокат обвиняемого попросил исключить из списка доказательств некоторые документы.

Парвиз Аббасов просил удовлетворить ходатайства: «Я 4 месяца не вижу членов семьи, прошу создать условия для свиданий».

Ходатайства не были удовлетворены.

Мера пресечения в виде полицейского надзора в отношении Г.Наджафова, А.Гусейнова и С.Мирзоева была изменена на арест, и они были арестованы в зале суда. Мера пресечения в виде полицейского надзора в отношении В.Алиевой осталась в силе.

Следующее судебное заседание назначено на 10 августа.

Напомним, что, согласно информации Генпрокуратуры Азербайджана, в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что П.Аббасов при помощи своих сообщников Галиба Наджафова, Вюсали Алиевой, Аваза Гусейнова и Самира Мирзоева присваивал у граждан по 3 000 — 4 500 манатов за госпитализацию в клинику их родственников, заболевших COVID-19. Полученные средства директор и сотрудники Yeni Klinika делили между собой.

На основании собранных по делу доказательств П.Аббасову и остальным были предъявлены обвинения по статьям 311.3.2 (повторное получение взятки) и 32.5, 311.3.2 (содействие повторному получению взятки) Уголовного кодекса АР.