Королевский ветеринарный колледж Великобритании предупредил, что кошки могли заболеть неустановленным вирусом. Известно о смерти 330 питомцев, точная причина гибели выясняется, сообщает Sky News.

По меньшей мере 330 кошек умерли от загадочной болезни, которая, по мнению экспертов, могла быть связана с отозванным кормом для кошек. При этом точное количество болеющих кошек сейчас неизвестно.

Панцитопения, которая, вероятно, связана со смертями, приводит к быстрому уменьшению количества тромбоцитов у кошек. Тем самым болезнь вызывает серьезные осложнения, приводящие к летальному исходу.

По информации ветеринаров, среди тех, кто лечил животных в больницах или клиниках, уровень смертности составил 63,5%.

Настоящее число случаев, возможно, выше. Хозяев предупредили, что многие кошки, которые заразились, не были на медицинском обследовании.

Жителей Великобритании попросили не давать своим домашним животным сухой корм бренда Fold Hill Foods.

В июне Fold Hill Foods отозвал часть партий гипоаллергенного корма для кошек. Не исключается, что в некоторых партиях сухих кормов появились микотоксины, растущие на сельскохозяйственных культурах до или после сбора урожая. (Газета.Ру)