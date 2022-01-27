И вновь я перед компьютером. Светится с экрана белый лист. Соберу я побольше букв, раскидаю по листу, чтоб они сложились в слова, а слова в предложения. И предложения обретут смысл. И все это сложится в сон, приятный и интересный.

А снится нам будет то, что решили городские власти внести свою лепту в развитие туризма. А почему нет? Уже из тоннеля виден свет, появился лучик. Скоро опять начнут иностранцы выбирать страны, куда поехать. Очень скоро вновь станет актуальным туризм. Подумали и выдвинули инициативу перед вышестоящей организацией, получили добро и создали то ли отдел, а может и целое управление под это дело. С бюджетом, со штатным расписанием. Нашли, хоть и с трудом, и назначили толкового человека в руководители. И ему было трудно, но тоже нашел грамотных креативных ребят и девчат, мужчин и женщин. И как начали они работать, идеи креативные внедрять в жизнь. Фактически в нашу с вами жизнь. Турист-то приедет, повосторгается и уедет. А останется все это нам. Идем мы мимо «Старого универмага», а там с улицы убрали кафешки с иностранными названиями. Шире стала улица. А в самом бывшем универмаге и далее, в бывшем гастрономе, открылись маленькие ресторанчики и магазинчики. В ресторанах только наша кухня — разных регионов и народов нашей страны. Здесь кухня и талышская, и аварская, и лезгинская, и грузинская. Магазинчики сладостей – Шекинские, Губинские, Гянджи нские, Бакинские и Габалинские. И всё готовят прямо здесь, мастера, обученные в тех же регионах. А еще есть лавка, в которой продаются пряности. А еще мастерские, где шьют папахи, национальную одежду, вяжут джорабы, делают медную посуду. И сувенирные магазинчики. Но в них не псевдонациональные сувениры из Китая, а все изготовлено здесь, вручную. Ну и ковры конечно здесь же продают, опять же не китайского производства. Народ толпится, пробует, приценивается, покупает. И не только туристы. И нам тоже интересно. И тем, кто там работает тоже интересно. У них даже арендную плату не берут. Но у них свои обязательства. Работать здесь не менее определенного срока.

А работники отдела, или может даже управления, не остановились на достигнутом. Дальше пошли. Зашли за «Торговую». Посмотрели, что сделано было ранее и пошли дальше. Запретили строить от улицы Низами до улицы Физули. Начали выкупать квартиры в старых домах. И не как обычно, а так, чтобы владельцы только благодарили, а не проклинали. Ведь здесь нужна положительная аура. А потом стали ремонтировать и сдавать всем, кто хочет заняться бизнесом. Можно и с правом выкупа. Но с большим обязательством. Если сдали под гостиницу, ресторан, магазин или мастерскую – так и работай, и не дай бог начнешь «химичить», попытаешься перепрофилировать. Спрос как с нарушителя. Конечно не границы, но с человека, который не может держать слова, нарушителя договора. И бить будут манатом. Не смертельно, но очень обидно. И вновь оживет известная баня «Фантазия», но уже в качественно новом виде – СПА с восточными нотками. Закончили здесь, прошлись к «Пассажу». Посоветовали владельцам «Пассажа», что можно сделать, чтоб не сидеть там с постными лицами, а самим радоваться и людей радовать.

Параллельно определились площадки, на которых проводятся с наступлением теплой погоды концерты, спектакли и прочие действа. На этих же площадках известные рестораны, кулинарные ассоциации, виноделы, регионы страны проводят мастер-классы, дегустации. И туристы знакомятся с их достижениями и жители города. А жители города не только пробуют и хвалят, но и гордятся такими специалистами. И во время дегустаций не изображают из себя беженцев голодомора, а только культурных и знающих людей. И детей своих этому учат.

И так было здорово во сне, и так было радостно на душе. Ведь всем было счастье. Туристам, жителям города и городским властям. Так как еще и закон приняли, что определенный налог будет перечисляться в городскую казну. Чтоб было с чего тратить на все эти изменения.

Но, пора просыпаться. Так многое можно во сне увидеть. Может, если меньше будем спать, больше станем думать и учиться? Руки станут расти, откуда надо, голова пригодится не только для шапки. И воплотим сон в жизнь.

Фуад Расулов, специально для #