Снижение карбонового следа — неизбежность развития не только нефтегазовых компаний, но и в целом всей мировой экономики. Как сообщает Report, об этом в интервью российским СМИ заявил Фарид Джафаров, генеральный директор «СОКАР Рус» — «дочки» SOCAR в России.

По его словам, SOCAR уже реализует ряд проектов в этом направлении: «В первую очередь это производство водорода на Абшероне для дальнейшей транспортировки по «Южному газовому коридору» для потребителей в Европе. Мы говорим о программе полного обнуления, сжигания попутного нефтяного газа до 2022 года. Мы рассматриваем разные проекты на стыке традиционных и инновационных технологий».

«Один из проектов, который мы рассматриваем, — это производство аммония непосредственно на месторождении из попутного нефтяного газа с улавливанием и закачиванием карбоновых выбросов обратно в пласт для поддержания пластового давления. А также транспортировку этого аммония в Европу в качестве сырья для дальнейшего производства водорода.

В целом, у нас по цепочке получается очень ограниченный выброс карбона. Наша компания укладывается в стратегию государства, которую утвердил президент Азербайджана. Стратегия в том, чтобы до 2050 года достигнуть цели нулевых выбросов», — сказал он.