СНГ направит наблюдательную миссию на парламентские выборы в Азербайджане

Содружество Независимых государств (СНГ) направит наблюдательную миссию на парламентские выборы в Азербайджане, которые пройдут 9 февраля. Об этом заявил руководитель штаба миссии наблюдателей СНГ Евгений Козяк.

«К нам уже пришло приглашение азербайджанской стороны о проведении наблюдения за парламентскими выборами. Долгосрочная миссия наблюдателей будет развернута в Баку, ориентировочно, с 18 января, в состав группы войдут 4 человека, в том числе и советник исполнительного комитета СНГ Олег Кулеба«, — сообщил Евгений Козяк.

По его словам, ближе к дате проведения выборов в Баку также прибудет краткосрочная миссия наблюдателей СНГ.(report)

| 2019-12-18T15:54:15+00:00 18 декабря 2019, 17:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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