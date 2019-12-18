СНГ направит наблюдательную миссию на парламентские выборы в Азербайджане

Содружество Независимых государств (СНГ) направит наблюдательную миссию на парламентские выборы в Азербайджане, которые пройдут 9 февраля. Об этом заявил руководитель штаба миссии наблюдателей СНГ Евгений Козяк.

«К нам уже пришло приглашение азербайджанской стороны о проведении наблюдения за парламентскими выборами. Долгосрочная миссия наблюдателей будет развернута в Баку, ориентировочно, с 18 января, в состав группы войдут 4 человека, в том числе и советник исполнительного комитета СНГ Олег Кулеба«, — сообщил Евгений Козяк.

По его словам, ближе к дате проведения выборов в Баку также прибудет краткосрочная миссия наблюдателей СНГ.(report)