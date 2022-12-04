Встреча президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона в Белом доме, которая прошла в помпезной обстановке, контрастирует с разногласиями между двумя странами по различным вопросам. Об этом пишет китайский таблоид Global Times.

Как отмечает газета, прием Макрона был «великолепным», ужин президентов состоял из омаров и голубого сыра. На встрече также присутствовал почетный караул в форме 18 века и различные церемониальные предметы.

«У всего этого было немного нереальное ощущение: это сильно контрастировало с разногласиями между США и Францией по различным вопросам и критикой Макрона в адрес США, высказанной перед его поездкой», — пишет таблоид.

Global Times напомнила о том, что чуть более года назад в результате действий Вашингтона Австралия в одностороннем порядке отменила крупную сделку по подводным лодкам с Францией стоимостью в десятки миллиардов австралийских долларов и вместо этого обратилась за продажей к США. Помимо этого, Франция «чувствуют угрозу» от принятых законов о чипах и о снижении инфляции (IRA).

«Для Парижа шрамы от старых ран еще не зажили, и теперь наносятся новые раны. Как Франция может забыть о боли только из-за нескольких объятий и улыбок из Белого дома? Это всего лишь тонкий лист бумаги, которым закрывают глубокие трещины и раны, это даже не лейкопластырь», — говорится в статье.