28 февраля прошли переговоры между украинской и российской сторонами по прекращению войны в Украине. Следующие переговоры, по некоторой информации, запланированы на 2 марта.

Источники в украинской дипломатии раскрыли «Главкому» некоторые требования, которые выдвинули россияне.

1. внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума;

2. признание Украиной ОРДЛО, которое Россия называет «ЛДНР», в административных рамках Донецкой и Луганской областей;

3. денацификация;

4. Крым, возвращение которого требует Украина, вынести в будущем соглашении за скобки.

Украинская сторона на переговорах с Россией потребовала исключительно прекращения огня и вывода с территории Украины всех войск страны-агрессора.

Напомним, 28 февраля на белорусско-украинской границе прошел первый раунд переговоров Украины и России. После них стороны уехали в столицу для консультаций.