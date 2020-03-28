СМИ назвали «самую подготовленную к коронавирусу» страну

Нигерия оказалась самой подготовленной к пандемии коронавируса страной, считает обозреватель египетского издания NoonPost Ахмад Фаузи Салим, сообщает РИА Новости.

Автор публикации отмечает, что страна уже имеет успешный опыт борьбы с инфекциями. В 2014 году в Нигерию приехал зараженный мужчина из Либерии, где на тот момент разгорелась эпидемия Эболы. За несколько недель он инфицировал почти 20 человек в двух городах, 8 из них погибли.

Тогда местные власти восприняли ситуацию серьезно и справились с ней благодаря оперативным и жестким мерам: по словам журналиста, им удалось проследить цепочку контактов зараженных лиц, число которых достигло почти 900 человек. Потенциальных разносчиков инфекции распределили среди 18 групп медицинских работников и добровольцев, которые отслеживали их перемещения и дезинфицировали все объекты, с которыми те взаимодействовали.

Нигерийское правительство смогло аккумулировать достаточно средств, персонала и препаратов, чтобы остановить эпидемию на начальной стадии, отметил Фаузи Салим. По его мнению, такой опыт позволил стране успешно отреагировать на пандемию коронавируса.

Также в статье отмечается, что, по мнению некоторых специалистов, африканским странам в борьбе с вирусом помогает жаркий климат.

Тем не менее Фаузи Салим пишет, что на данный в 40 из 54 африканских стран в общей сложности насчитывается почти 1000 случаев заражения.

По данным ВОЗ, в Нигерии COVID-19 заболели 65 человек, один из них умер.