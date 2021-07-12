Многие азербайджанские СМИ с недовольством отметили тот факт, что в поездке в Физули и Шушу 9-10 июля, которую организовали для дипломатического корпуса власти страны, не приняли участие послы России, США и Франции.

При этом никто не обратил внимание на то, что уклонились от визита на освобожденные земли и главы дипмиссий таких держав как Великобритания и ФРГ, у которых вроде бы вполне нормальные отношения с Азербайджаном. И, напротив, в числе десятков дипломатов в Шушу и Физули отправились послы Бельгии и Нидерландов – тех самых государств, чьи парламенты в ходе и после Второй Карабахской войны приняли несколько резолюций против Азербайджана и в защиту Армении и сепаратистов Карабаха.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что решение послов России, США и Франции продиктовано именно тем, что их страны являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ. То есть, они решили поступить так из соображений сохранения нейтральной позиции по отношению к сторонам конфликта. Другой вопрос, конечно, есть ли еще нужда в дальнейшей деятельности МГ ОБСЕ, и чем она могла бы заняться в новых условиях?

Ситуацию прокомментировал # политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Как можно объяснить отказ послов стран-сопредседателей, а также Англии и Германии участвовать в этой поездке? Мне кажется, они просто не хотели увидеть тот реальный масштаб вандализма, в котором их страны зачастую обвиняют Азербайджан – в осквернении каких-то там якобы армянских храмов, и т.д.

Это типичный пример двойных стандартов в политике европейских, особенно, ведущих стран. И мне кажется, если даже появится такое объяснение, как стремление оставаться нейтральными, всё равно, это будет только отговорка. Это не причина. На словах-то они всегда поддерживают территориальную целостность Азербайджана, и вот им представилась возможность поехать и посмотреть, до какого состояния доведены территории, почти 30 лет находившиеся под оккупацией.

Нашим СМИ следует задать вопрос этим посольствам в Баку – почему они игнорируют возможность убедиться во всем воочию, но не игнорируют вопрос об армянских диверсантах, которые были задержаны на месяц позже подписания Трехстороннего заявления о прекращении огня? Пусть ответят послы РФ, США, Франции, Британии, ФРГ. Пусть они скажут, что приветствуют освобождение этих земель, или произнесут что-то лицемерное, неконкретное, но что-то ответить они должны.

И этот случай – не единственный такой пример. Недавно мы стали свидетелями регионального визита еврокомиссара по расширению и соседству Оливера Вархеи, и в азербайджанских провластных СМИ прошла информация, что этот чиновник написал какую-то статью в поддержку Азербайджана, и эта статья была опубликована на сайте ЕС. Но что в ней написано? Евросоюз цинично и открыто показал там, что у него нет никаких интересов в отношении Азербайджана, кроме использования наших территорий в своих геополитических интересах. В данный момент они хотят включиться в борьбу на нашей территории за контроль над коммуникациями. Где уже присутствуют Россия, Китай, Турция. И это тот ЕС, который на практике нашу территориальную целостность не признает.

В бакинских СМИ с подачи властей это стремление ЕС подается как огромная победа азербайджанской дипломатии.

Более того, за кадром остается то, что комиссар Вархеи говорил в Ереване. Еврокомиссия выделила более 3 млрд. долларов на ближайшие 5 лет для подъема экономики Армении. Об этом в азербайджанских СМИ упоминается походя. Хотя тут надо задать вопрос Брюсселю – чего они добиваются этим? Хотят заморозить решение конфликта еще лет на 30? Надо говорить правду. Мы почти 30 лет молчали о том, что по отношению к нам проявляются предвзятость, двойные стандарты. Они и сейчас есть. Если случайное попадание снаряда в армянскую церковь во время войны становится повесткой дня для стран Европы, но при этом вандализм в отношении стольких азербайджанских мечетей они замечать не хотят – это двойные стандарты. Более того, это политический цинизм, лицемерие, и это всё надо называть своими именами.