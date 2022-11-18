Премьер-министр Армении Никол Пашинян был допрошен в Следственном комитете в качестве свидетеля.

Об этом сообщает армянская служба «Радио Свобода» со ссылкой на Следственный комитет Армении.

Сообщается, что с 4 мая 2022 года предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту предполагаемого преступления, касающегося злоупотребления группой высокопоставленных должностных лиц Армении служебными полномочиями в период 44-дневной войны, продолжается в Управлении по расследованию особо важных дел Главного военного следственного управления Следственного комитета. Отмечается, что в рамках этого производства в качестве свидетеля был допрошен премьер-министр Пашинян.

Допросить Пашиняна потребовали родственники погибших военнослужащих, проводившие на протяжении месяцев, начиная с апреля, различные акции протеста перед зданием правительства и Генеральной прокуратуры. Они требовали допросить Пашиняна и привлечь его в качестве обвиняемого.

Когда конкретно Пашинян был допрошен не уточняется, а также не указывается, может ли за этим последовать выполнение другого требования родственников погибших военнослужащих – предъявление Пашиняну обвинения в военном преступлении.