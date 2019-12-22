Скончался Болот Шамшиев

Известный писатель и кинорежиссер, народный артист СССР Болот Шамшиев скончался в Кыргызстане, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«После продолжительной болезни Болот Шамшиев умер в больнице», — заявили в пресс-службе.

Болот Шамшиев — советский и кыргызский кинорежиссер. Он был автором таких фильмов, как «Выстрел на перевале Караш», «Алые маки Иссык-Куля» и «Белый пароход». За последнюю картину он в 1977 году был удостоен Государственной премии СССР.

| 2019-12-22T15:22:42+00:00 22 декабря 2019, 17:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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