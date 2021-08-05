Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов заявил, что Москва обеспокоена участившимися вооруженными инцидентами на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС.

Бикантов добавил, что особую тревогу вызывает то, что столкновения сопровождаются человеческими жертвами с обеих сторон.

«К сожалению, несмотря на все предпринимаемые шаги, напряженность на границе пока не спадает. В этой связи мы призываем все стороны избегать действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки», — отметил Бикантов.

Он подчеркнул, что все возникающие вопросы необходимо решать исключительно мирным политико-дипломатическим путем и что Россия готова и далее вносить активный вклад в процесс нормализации обстановки в районе границы Армении и Азербайджана.