Национальная гидрометеорологическая служба рассказала о фактической погоде на территории Азербайджана.

Согласно данным на 10:00 17 января, в южных и восточных районах республики наблюдалась дождливая погода, снег, в Сумгаите и Баку — мокрый снег.

Количество выпавших осадков составило в Лерике 15 мм, в Губе — 14 мм, в Астаре — 8 мм, в Шабране, Ордубаде — 6 мм, в Лазе, Халтане, Алтыагадже — 5 мм, в Ярдымлы, Гусаре, Хачмазе — 4 мм, в Лянкяране — 1 мм, в Баку и на Апшеронском полуострове: в Сумгаите — 2 мм, в Маштаге, Баку — до 1 мм.

Высота снежного покрова в Агдере (Ордубад) составила 30 см, Лазе — 21 см, Губе — 20 см, Лерике — 19 см, Грызе — 15 см, Сарыбаше (Гах) — 14 см, Шабране, Халтане, Алтыагадже — 12 см, Шахбузе — 8 см, Дашкасане — 6 см, Гёйгёле, Гусаре, Нахчыване — 5 см, Хыналыге — 1 см.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове составила 1-2° тепла, в равнинных районах — 1-4° тепла, в горных районах — до 15° тепла, в Нахчыванской Автономной Республике — до 14° тепла.