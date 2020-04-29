Синдзо Абэ заявил о возможности введения новых мер борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости рассмотреть возможность введения новых мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране, если «существующие меры и законодательная база являются недостаточными для полного завершения» эпидемии, сообщает РИА Новости.
Общее число заражений коронавирусной инфекцией в Японии, по данным на 11.00 по местному времени, составило 14607 человек с учетом членов экипажа круизного судна Costa Atlantica и 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более 1,5 месяцев на карантине в японской Йокогаме. Наибольшее количество заразившихся выявлено в Токио (4059 человек) и в префектуре Осака (1553 человек). Всего скончались 426 человек.
«Нам необходимо рассмотреть возможность новых мер (по предотвращению распространения коронавируса – ред.), если существующих мер и законодательной базы недостаточно для полного завершения (эпидемии — ред.)», — цитирует слова Абэ агентство Киодо.
С 8 апреля в семи префектурах Японии, в частности, в Токио и Осаке, начал действовать режим чрезвычайной ситуации, а спустя некоторое время был расширен на всю территорию страны. В городах закрыты торговые центры, не работают университеты и школы, кинотеатры и библиотеки. Местные администрации призывают людей максимально воздерживаться от выхода из дома.