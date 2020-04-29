Синдзо Абэ заявил о возможности введения новых мер борьбы с коронавирусом

Однако в отличие от многих стран в Японии режим ЧС не предусматривает штрафов или иных видов наказания в случае его несоблюдения. Исключение составляют случаи сокрытия необходимых для жизни или борьбы с коронавирусом товаров – это штраф в размере 300 тысяч иен (2,7 тысячи долларов) или заключение под стражу до 6 месяцев.