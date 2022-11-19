Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что Китай и США будут укреплять взаимопонимание и совместными усилиями содействовать возвращению двусторонних отношений в здоровое и стабильное русло. Об этом он заявил в субботу в ходе встречи с вице-президентом США Камалой Харрис на полях форума АТЭС в Бангкоке.

«Надеюсь, обе стороны будут и дальше укреплять взаимопонимание, сокращать недопонимание и неверные суждения, совместными усилиями содействовать возвращению китайско-американских отношений в стабильное и здоровое русло», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

«Надеюсь, госпожа вице-президент [Камала Харрис] будет играть конструктивную роль в этом отношении», — указал Си Цзиньпин.

В понедельник на Бали состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. На переговорах, продолжавшихся три с половиной часа, лидеры обсудили двусторонние отношения, ситуацию вокруг Украины и Тайваня, а также договорились о визите госсекретаря Энтони Блинкена в Китай. (ТАСС)

