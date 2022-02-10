Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг направил послание с ободряющими словами в адрес президента Турции Тайипа Эрдогана, который на днях заразился коронавирусом нового типа.

Как передает ТАСС, об этом сообщило CCTV.

«Я и моя жена Пэн Лиюань выражаем вам с вашей супругой Эмине Эрдоган искреннее сожаление, — говорится в телеграмме китайского лидера. — Желаем вам скорейшего выздоровления».

Си Цзиньпин подчеркнул, что КНР продолжит принимать жесткие меры по борьбе с пандемией. Он также заявил, что уделяет большое внимание развитию китайско-турецких отношений.

«Я готов взаимодействовать с вами, способствовать постоянному прогрессу в развитии отношений стратегического сотрудничества между нашими странами», — подытожил он.

Эрдоган в субботу сообщил, что он и его супруга заразились омикрон-штаммом коронавируса. В воскресенье президент заявил, что продолжает работать удаленно, поскольку врачи подтвердили легкое течение заболевания.