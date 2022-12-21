Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным против России и Ирана.

Как передает ТАСС, об этом сообщило швейцарское правительство — Федеральный совет.

В Берне напомнили, что «ЕС 16 декабря внес в санкционный список в рамках девятого пакета санкций против России 141 физическое лицо и 49 организаций и предприятий».

Что касается Ирана, то, как отметил Федеральный совет, Евросоюз объявил 12 декабря санкции в отношении четырех физических лиц и четырех предприятий. В связи с этим Швейцария пополнила свой санкционный список в отношении Москвы и Тегерана в соответствии со списками Евросоюза и «ассоциируется с мерами, принятыми в ЕС».

Швейцарское министерство экономики «расширило список санкций, направленных против России», а также «переняло одобренные ЕС ограничения в свете поставок иранских беспилотников России», говорится в сообщении.