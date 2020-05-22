Шевеление «мертворожденного»

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь привлек внимание к своей персоне. Он фактически в открытую выступил с критикой в адрес ЕврАзЭС — ЕАЭС. На днях прошел саммит этого объединения в формате видеоконференции. Участвовали все президенты, должны были принять 5-летнюю стратегию евразийской интеграции — и не приняли, отправили ее на доработку.

А Токаев заявил, что стратегия в нынешнем виде «ограничивает суверенные права правительств и парламента» и призвал к «аккуратному» подходу в вопросе расширения полномочий Евразийской экономической комиссии — регулирующего органа союза.

Очевидно, это был явный намек на то, что он понимает сугубо политическую сущность этого кремлевского объединения. В принципе, понимают это многие, и уже давно.

Многие эксперты годами отмечают, что и ЕАЭС, и Таможенный союз до сих пор несут больше политическую нагрузку, нежели экономическую. Грубо говоря, такие объединения создаются Москвой только лишь для того, чтобы потешить самолюбие хозяина Кремля, дать ему хоть какое-то ощущение, будто он способен что-то решать на широком международном уровне, и не силой, а мирным путем. Но все равно, членство в ЕАЭС означает полувассальную зависимость от Москвы, и сами его участники тоже не слепы, чтобы не понимать этого. Однако терпят, видно по каким-то своим резонам.

И вот, по какой-то причине «не выдержал» Токаев. Хотя в принципе причина угадываема — этот шаг укладывается в общую картину его поведения в течение последнего месяца. Токаев ведь и внутри страны довольно активно работает над созданием образа президента-реформатора, # не раз писало об этом. Впрочем, насколько серьезны эти его намерения, покажет время.

Как отметил у себя на странице в Facebook один из самых известных казахстанских политологов Досым Сатпаев, критические выпады К.Токаева в адрес ЕАЭС имеют несколько причин: «Они отражают общий рост негативного отношения многих в Казахстане к этому изначально мертворожденному проекту, где геополитические амбиции России изначально загоняли всех участников ЕАЭС в роль заложников конфронтационной внешней политики Кремля. Именно об этом мы предупреждали власть с момента создания ЕАЭС, который совпал с аннексией Крыма и началом войны санкций. Дальнейшие события лишь подтвердили наши тезисы о том, что Россия стала рассматривать остальных членов ЕАЭС не в качестве партнёров, а как сателлитов, чьи национальные интересы можно игнорировать, параллельно пропихивая своих «троянских коней» в виде разных инициатив в рамках ЕАЭС — от создания единой валюты, наднациональных политических органов до усиления контроля за внешнеэкономической деятельностью других стран ЕАЭС. Поэтому К.Токаев озвучил то, о чем уже много и долго предупреждали другие в Казахстане. То есть вся эта президентская критика в адрес ЕАЭС в том числе была рассчитана и на внутреннюю аудиторию в Казахстане, учитывая то, что К.Токаев сейчас старается набрать политические очки как защитник национальных интересов Казахстана, чтобы повысить свою легитимность после скандальных президентских выборов прошлого года».

В принципе только слепой не видел, что ЕАЭС с самого начала напоминала коммунальную квартиру, где были постоянные конфликты и скандалы на общей кухне, отмечает Сатпаев. И если Минск в основном обвинял Москву в нарушении многих пунктов в договоре касательно функционирования ЕАЭС, то в последнее время такие же обвинения уже звучат в адрес Казахстана со стороны Кыргызстана. Неудивительно, что Узбекистан, насмотревшись на эти склоки, решил стать лишь наблюдателем в ЕАЭС, несмотря на все попытки России заманить Ташкент туда в качестве полноправного члена.

Как бы то ни было, Путин не заметить отношения Токаева к своему детищу не мог, и вряд ли оно ему понравилось – он, наверное, понял, что теперь это интеграционное объединение может ждать дезинтеграция. Или медленное угасание. Трудно сказать, как будут разворачиваться события в ближайшие годы, будет ли Путин и дальше пытаться изобразить из ЕАЭС «живую организацию», или и на нее махнет в конце концов рукой. Но одно вероятно определенно – если его ничто не отвлечет, он еще постарается продемонстрировать Токаеву, «кто тут хозяин».