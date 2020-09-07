Шельф раздора

Несмотря на казалось бы наметившийся диалог под патронажем НАТО, напряженность между Турцией и Грецией только усиливается. Анкара начала переброску бронетехники к сухопутной границе с Грецией, на самый запад страны. Кроме того, 6-10 сентября Турция и Северный Кипр проводят совместные военные учения. Они называются «Средиземноморский шторм» и в них задействуют ВВС, ВМС и сухопутные войска Турции. В их рамках корабли будут отрабатывать тактику защиты своей акватории и возможные наступательные действия на море.

По предположениям ряда аналитиков, акция стала ответом на недавние учения Греции в акватории Средиземноморья с привлечением авиации и флота некоторых других стран.

Всем известно, что в настоящее время между Турцией и Грецией наблюдается обострение отношений, причиной которого стали шельфовые месторождения углеводородов и отсутствие границы в акватории. Стороны ранее обвинили друг друга в организации незаконной добычи сырья в спорном районе. А вообще, на уровне МИДов и первых лиц различных ведомств обвинения между Афинами и Анкарой звучат уже практически в ежедневном режиме. Может, ситуация на самом деле более угрожающая, чем это кажется издали?

О том, какой она видится ему, рассказал # руководитель Южнокавказского филиала украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Тбилиси) Владимир Копчак:

— Ситуация вокруг конфликта между Турцией и Грецией и правда системно приближается к взрывоопасной. Стороны противостояния (прежде всего, Анкара) планомерно поднимают ставки, «красные линии» размываются, а усиление группировок в Средиземноморье и указанные учения наглядно это подчёркивают. Сейчас уже, на мой взгляд, не принципиально, кто здесь «стартует», а кто «отвечает».

Ставка Турции на обеспечение собственной энергетической безопасности и самодостаточности (как один из столпов стратегии Анкары стать полноценным региональным центром силы) наслоилась на многолетний нерешенный спор с Грецией вокруг Северного Кипра, а проблема (не)признания границ обуславливает наличие своей «правды» для каждой из противоборствующих сторон. Кроме того, это происходит на фоне рассеивания военно-экономических ресурсов Анкары на различных театрах военных действий – в Сирии, Ливии, Ираке. А спор с Афинами за шельфовые месторождения углеводородов плотно связан с комплексом ливийских противоречий. Ведь, как мы видим, на стороне Греции и Кипра в «антитурецких осях» уже выступили ОАЭ и Египет (Каир даже отправил военные корабли), которые имеют свои внутриливийские и внутриисламские противоречия с Анкарой.

Всё это происходит на фоне стагнации и эрозии существующей международной системы безопасности. Как таковая отсутствует в принципе единая политика безопасности ЕС, а в НАТО нет единства, и углубляется внутренний раскол, условно говоря, между Парижем и Берлином с одной стороны и занятым президентской кампанией Вашингтоном с другой (прежде всего, вокруг темы противодействия российской экспансии, но не только). В таких условиях самые разные игроки видят для себя окно возможностей для достижения своих геополитических (геоэкономических) интересов, формирования более выгодных для себя условий для дальнейших торгов и сделок.

Из европейских игроков наиболее активно на стороне Греции выступает Франция. Р.Т.Эрдоган в своих известных воинствующих эскападах уже упоминал не только Афины, но и Париж. Сложно прогнозировать насколько серьезно Франция будет готова и дальше втягиваться в эскалацию, а не просто блефовать. Сейчас пока очевиден главный интерес Парижа — военно-технический (в придачу к отстаиванию интересов компании Total по разработке газового месторождения у южного берега Кипра). Франция активно вооружает ОАЭ и Египет (вспоминаем, куда был поставлен вертолетоносец «Мистраль», не доплывший в силу антироссийских санкций за аннексию Крыма до Новороссийска). Также Париж заинтересован в поставках техники и вооружений ВМС для Греции, а эскалация с Турцией естественным образом может подтолкнуть Афины к соответствующим решениям в пользу «союзника» по «антитурецкой оси»…

Берлин, имея среди прочего свой внутренний турецкий фактор, вряд ли способен в принципе сыграть реально роль успокоителя или хотя бы стабилизатора в этом противостоянии.

Реально повлиять на ситуацию способен, прежде всего, Вашингтон, тем более в контексте устранения брожений внутри НАТО. С одной стороны, США недавно сняли оружейное эмбарго с Кипра, введенное ещё в 1987 году. Это чёткий сигнал Анкаре. В то же время, в Белом Доме вряд ли заинтересованы в глубокой конфронтации с форпостом НАТО на Ближнем Востоке. Думаю, сейчас администрация Д.Трампа осознаёт, что греко-турецкое противостояние не решить быстро в формате «предвыборной PR-акции» а-ля Сербия-Косово (с сомнительными на самом деле перспективами разрешения конфликта), не говоря уже о сделке Израиль-ОАЭ, которая и правда может в дальнейшем перезагрузить отношения на «Большом Ближнем Востоке». Однако предвыборная логика когда-то пройдёт – безотносительно того, кто осенью займет овальный кабинет в Белом Доме. На мой взгляд, нормализация отношений по линии Вашингтон-Анкара – это вопрос времени, но происходить она уже будет, в том числе, и в контексте урегулирования нынешнего кризиса в Восточном Средиземноморье. Сейчас стороны противостояния не заинтересованы в масштабном лобовом военном противостоянии, однако уже созданы условия для того, чтобы ситуация «взорвалась» и вышла из-под контроля.

Обострение между Афинами и Анкарой отдельно оттенило союзническую фрагментацию и на Южном Кавказе. Армения заявила о безоговорочной поддержке и солидарности с Афинами и Никосией. Азербайджан ответил зеркально, причём жестко и недвусмысленно в пользу Турции, что было видно среди прочего по последним посылам Баку в адрес посла Греции. Насколько это усилит похолодание между Азербайджаном и Москвой (дальнейший крен Баку в сторону Турции как инерция июльского обострения на армяно-азербайджанской границе), думаю, мы это увидим уже в скором времени…